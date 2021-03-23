В России разбился военный самолет: есть погибшие

В России произошла авиакатастрофа дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

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ЧП произошло при взлете военного самолета на аэродроме Шайкова в пригороде Калуги.

По данным российских СМИ, у самолета на земле нештатно сработала катапульта. Тяжелого вооружения на борту разбившегося бомбардировщика не было – Ту-22М3 способен нести ядерные ракеты.

В результате инцидента погибли три члена экипажа.

Официально случившееся российские чрезвычайные службы пока не подтвердили.

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