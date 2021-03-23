Українська
$ 27,69
33,01
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России разбился военный самолет: есть погибшие

23 марта, 12:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В России произошла авиакатастрофа дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

Реклама

ЧП произошло при взлете военного самолета на аэродроме Шайкова в пригороде Калуги.

По данным российских СМИ, у самолета на земле нештатно сработала катапульта. Тяжелого вооружения на борту разбившегося бомбардировщика не было – Ту-22М3 способен нести ядерные ракеты.

В тренде
Прекратите шпионить! Как в Болгарии "вскрыли" агентов РФ в Минобороны и разведке

В результате инцидента погибли три члена экипажа.

Официально случившееся российские чрезвычайные службы пока не подтвердили.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал посла
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал послаСША
Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделать
Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделатьРоссия
В Москве загорелся Измайловский Кремль: видео пожара
В Москве загорелся Измайловский Кремль: видео пожараРоссия
Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артиста
Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артистаУкраина
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБ
Его выдало тату: Украина помогла Германии раскрыть наемного убийцу из ФСБЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять