В России разбился военный самолет: есть погибшие

В России произошла авиакатастрофа дальнего бомбардировщика Ту-22М3.
ЧП произошло при взлете военного самолета на аэродроме Шайкова в пригороде Калуги.
По данным российских СМИ, у самолета на земле нештатно сработала катапульта. Тяжелого вооружения на борту разбившегося бомбардировщика не было – Ту-22М3 способен нести ядерные ракеты.
В результате инцидента погибли три члена экипажа.
Официально случившееся российские чрезвычайные службы пока не подтвердили.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк