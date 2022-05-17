В России разразился крупный пожар на химзаводе (фото)

От здания поднимается большой столб черного дыма

Информацию о пожаре опубликовало сообщество Новосибирской службы эвакуации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром, 17 мая, в Бердске загорелось здание – по предварительной информации, в нем находится предприятие по производству изделий из пластика.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно

Как отмечается, информацию о пожаре опубликовало сообщество Новосибирской службы эвакуации. Судя по кадрам, от здания поднимается большой столб черного дыма, рядом работают машины пожарных. В пресс-службе администрации города Бердска подтвердили, что на улице Химзаводской, 11/44 произошел пожар.

При этом в ГУ МЧС России по НСО заявили, что в 07:35 поступило сообщение о возгорании в производственном здании с офисными помещениями.

"В течение десяти минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны по повышенному номеру сложности с усилением группировки сил и высотной техникой. В это время горела кровля строения. В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и стоит на защите соседних зданий", – говорится в сообщении.

Фото – "Курьер.Среда".

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Фото – НДН.Инфо.

Фото – "ФедералПресс".

Фото – svidetel24.info.

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Напомним, 16 мая в Белгороде люди снова слышат "хлопки". На видео было видно, как в небе летают огненные шары.

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