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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Хроники маразма. Полиция запрещает "мир" и защищает армию РФ от книг и чистых листов бумаги

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 апреля, 10:12
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В России борьба с инакомыслием и протестами против войны доходит до абсурда
В России сегодня ничего нельзя, даже одиночный молчаливый пикет с колбасой в руках / Коллаж "Сегодня"
В России сегодня ничего нельзя, даже одиночный молчаливый пикет с колбасой в руках / Коллаж "Сегодня"

В России продолжаются нелепые задержания людей, которые, по мнению местных властей, пытаются поставить под сомнение "гуманное предназначение" так называемой "спецоперации в Украине". Российские правоохранители рьяно пресекают такие попытки, хотя против них зачастую спокойно стоит всего один человек. Последний такой маразматический случай произошел в городе Иваново на берегах реки Уводи.

Сайт "Сегодня" собрал нелепые задержания, которые произошли в последние дни в Российской Федерации.

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Русским нельзя читать роман "1984"

Местный житель Дмитрий Силин посмел начать бесплатную раздачу прохожим книги с романом-антиутопией "1984" Джорджа Оруэлла. Руководителя компьютерной фирмы задержала полиция и составила протокол за дискредитацию российской армии. 12 апреля дело Дмитрия Силина поступило в Ленинский районный суд, сообщила некоммерческая организация "ОВД-Инфо".

В романе "1984" рассказывается про деградацию главного героя Уинстона Смита под влиянием тоталитарного государства, в котором он живет. Он работает в так называемом Министерстве Правды, где должен вносить уточнения в документы, которые содержат данные, противоречащие партийной пропаганде. Он не разделяет политику правительства, однако борется с собой и делает вид, что является приверженцем партийных идей. Из-за этого он предает свою любовь. Главные постулаты властной доктрины мир – это война, а правда – это ложь и тд.

Описанные в романе события словно газетный репортаж о том, что сейчас на самом деле творится в России.

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"Война и мир" Толстого тоже дискредитирует армию мародеров

Известно о нескольких задержаниях россиян, которые вышли на улицы своих городов с книгами, содержащими слово "мир".

10 апреля полиция Москвы задержала местного жителя Константина Голдмана, который пришел на Красную площадь с книгой "Война и Мир" Льва Толстого. Этот роман-эпопея, кстати, входит в школьную программу россиян. Молча мужчина разместился возле монумента городу-герою Киеву, что, видимо, и натолкнуло московских правоохранителей на мысль, что таким образом москвич выступает против развязанной Россией войны в Украине.

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Чуть раньше полиция отправила в участок молодого человека, который устроил одиночный пикет в Москве с упаковкой окорока в руках. Проблема была в том, что на упаковке была надпись "Мираторг".

"Гражданин использовал упаковку с мясным продуктом (окорок классический) как средство наглядной агитации с надписью следующего содержания: „МИР"", – приводит "ОВД-Инфо" выдержку из протокола на задержание этого протестующего.



В ОВД Тверской Москвы на задержанного составили протокол за "дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира".

Виновен даже чистый лист бумаги

Еще более нелепыми выглядят задержания россиян, которые попытались провести одиночный пикет с листами бумаги в руке.

12 марта в Иваново был задержан молодой человек, который вышел на улицу с листом бумаги, где вместо слов были звездочки. Можно догадаться, что под звездочками значилось "Нет войне". Однако в реальности – только "*** *****". Тем не менее парень получил протокол по статье о дискредитации российских военных.

В Новосибирске пошли дальше. Через два дня после инцидента в Иваново здесь задержали мужчину, который решил постоять на улице с чистым листком бумаги. Он получил протокол за "совершение противоправных действий. Тот же подвиг повторили полицейские Нижнего Новгорода, где девушку также стояла с белым листом.

В Ростове пикет Анастасии Николаевой с листом бумаги закончился арестом на восемь суток за отказ подчиниться требованиям правоохранителей. В суде адвокат девушки утверждал, что ее акция не имела никакого отношения к "спецоперации" в Украине, а лишь являлась способом побороть социальную тревожность и избавиться от дискомфорта во время общения с другими людьми. Судья не посчитал эту аргументацию убедительной, сообщает Ростов-Газета.

Реальность

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Данные на 12:00 15 апреля
1
Личный состав 20000
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 122
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9
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