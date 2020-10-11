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В России робот "Федор" обвинил экипаж МКС в пьянстве

11 октября, 11:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

"Федор" также заявил, что роботы не говорят чепуху, в отличие от космонавтов

В социальной сети Twitter удалили официальный аккаунт российского робота "Федора", где сообщалось о его путешествии на МКС. Перед удалением "Федор" раскритиковал российских космонавтов, обвинив их в пьянстве.

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Теперь во время запроса в Twitter отмечают, что "этот аккаунт не существует".

"Роботы, в отличие от Сураева и Самокутяева, не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть отряд космонавтов ради места в Государственной Думе", - говорилось в одной из последних публикациях "Федора".

Скриншот Telegram-канала "Подьем"
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Скриншот Telegram-канала "Подьем"

В тренде
В России робот "Федор" обвинил экипаж МКС в пьянстве

Напомним, мы сообщали о космическом провале России, когда "Союз МС-14" с роботом "Федор" не смог пристыковаться к станции . Система автоматической стыковки "Курс" не стабилизировала корабль.

Кроме того, ранее российский робот "Федор", который умеет отжиматься, стал насмешкой в сети.

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