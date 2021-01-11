В России самосвал въехал в военную колонну: есть погибшие и раненые (фото и видео)

В России в Московской области самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия погибли четыре человека, более 20 пострадали.
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщается, инцидент произошел на Новорижском шоссе, на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово.
По информации источника в правоохранительных органах, водитель самосвала не справился с управлением. Пять автобусов получили повреждения.
Все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, военнослужащие.
По данным источников, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны.
Напомним, ранее суд обязал Министерство обороны РФ выплатить почти миллион рублей россиянке, автомобиль которой был поврежден в результате ДТП с участием двух военных бронетранспортеров.
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