В России "самоуничтожился" транспортный самолет Ан-26 – видео крушения

Предварительная причина – отказ техники

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В России 24 февраля в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, экипаж погиб.

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", – сообщила пресс-служба западного военного округа вооруженных сил РФ.

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По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. Для установления точных причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

На земле разрушений нет.

Озвучены первые потери РФ из-за вторжения в Украину

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал свежие данные о ходе войны с Россией и озвучил текущие потери оккупантов.

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Как сообщил нардеп, 24 февраля ВСУ отбили Счастье, Мариуполь, Харьков.

Сбито самолетов – 7

Вертолетов – 3

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Сожжено техники – 140+

Взято в плен – 16.

Кроме того, офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан сообщил в Telegram, что на сумском направлении ВСУ уничтожили с помощью "джавелинов" 15 вражеских танков.