В России "самоуничтожился" транспортный самолет Ан-26 – видео крушения

В России 24 февраля в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, экипаж погиб.
"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", – сообщила пресс-служба западного военного округа вооруженных сил РФ.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. Для установления точных причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.
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Как сообщил нардеп, 24 февраля ВСУ отбили Счастье, Мариуполь, Харьков.
Сбито самолетов – 7
Вертолетов – 3
Сожжено техники – 140+
Взято в плен – 16.
Кроме того, офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан сообщил в Telegram, что на сумском направлении ВСУ уничтожили с помощью "джавелинов" 15 вражеских танков.