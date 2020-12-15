В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

В ночь на 15 сентября в России в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Еще четверым удалось спастись самостоятельно. Установлено, что возгорание произошло в деревянном одноэтажном здании пансионата размером 9х8 метров.
Спасатели обнаружили тела погибших во время тушения. По информации российских СМИ, дом престарелых не имел лицензии на постоянное проживание.
Сейчас выясняются все детали происшествия.
Напомним, в России под Красноярском мужчина бросил "коктейль Молотова" в окно местного отдела полиции из-за ненависти к существующему режиму.
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