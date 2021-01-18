Українська
$ 28,05
34,01
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России силовики задержали десятки людей, требовавших освобождения Навального

18 января, 21:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У задержанных отбирали телефоны и документы

После того, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции протеста, десятки из них были задержаны правоохранителями.

Реклама

Об этом сообщает издание российских правозащитников ОВД Инфо.

В подмосковных Химках были задержаны 13 человек, пришедших под отделение полиции поддержать Навального. На них были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неподчинением сотруднику полиции.

В Санкт-Петербурге задержали 46 человек, у них отбирали мобильные телефоны и документы, проводили личный досмотр без понятых и грозили отправить за решетку на 48 часов. Многих задержанных по несколько часов держали в холодных автозаках, не выпуская даже в туалет.

Также состоялись задержания одиночных пикетчиков в Москве, Иркутске и Архангельске. В некоторых случаях силовики отказывались пускать к задержанным адвокатов, сообщает "Апология протеста".

В тренде
"Его в Германии задержали?": Песков "не в курсе" ареста Навального
Реклама

Слушайте главные новости понедельника в подкасте "Что сегодня?" от 18 января.

Напомним, суд над Навальным прошел в здании 2-го отделения полиции города Химки и арестовал оппозиционера на 30 суток, до 15 февраля.

Сам Навальный в начале суда заявил, что не понимает происходящего. Само судебное заседание он назвал насмешкой над правосудием. Во время заседания суда под зданием полиции сторонники оппозиционера требовали его освобождения.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

задержание оппозиция арест Алексей Навальный

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)Россия
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства "Северного потока – 2"Экономика
Навальный возвращается в Россию: видео
Навальный возвращается в Россию: видеоРоссия
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияние
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика
Одним абзацем. За что арестовали Навального
Одним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую "газовую камеру"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять