В России силовики задержали десятки людей, требовавших освобождения Навального

После того, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции протеста, десятки из них были задержаны правоохранителями.
Об этом сообщает издание российских правозащитников ОВД Инфо.
В подмосковных Химках были задержаны 13 человек, пришедших под отделение полиции поддержать Навального. На них были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неподчинением сотруднику полиции.
В Санкт-Петербурге задержали 46 человек, у них отбирали мобильные телефоны и документы, проводили личный досмотр без понятых и грозили отправить за решетку на 48 часов. Многих задержанных по несколько часов держали в холодных автозаках, не выпуская даже в туалет.
Также состоялись задержания одиночных пикетчиков в Москве, Иркутске и Архангельске. В некоторых случаях силовики отказывались пускать к задержанным адвокатов, сообщает "Апология протеста".
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Напомним, суд над Навальным прошел в здании 2-го отделения полиции города Химки и арестовал оппозиционера на 30 суток, до 15 февраля.
Сам Навальный в начале суда заявил, что не понимает происходящего. Само судебное заседание он назвал насмешкой над правосудием. Во время заседания суда под зданием полиции сторонники оппозиционера требовали его освобождения.
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