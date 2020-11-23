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В России снимут с продажи антисептик, который "убил" 7 человек

23 ноября, 03:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Якутии разбавленный антисептик применяли не по назначению

В России в Якутии намерены снять с реализации антисептик, в результате употребления которого одном из районов республики отравились и умерли семь человек.

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Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.

"Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя", - говорится в документе.

В Следственном комитете РФ сообщили, что 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор – после чего умерли семь человек.

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По данным Роспотребнадзора, антисептик содержал 69% метанола.

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Напомним, в Иране из-за употребления фальсифицированного алкоголя умерли более 200 человек, которые надеялись, что алкоголь предотвращает заражение коронавирусной инфекцией.

Мы также сообщали, что в Харьковской области произошло массовое отравление 37 учеников Дергачевского лицея №3 из разных классов.

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Россия отравление якутия антисептик
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