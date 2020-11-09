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В России солдат-срочник открыл стрельбу по людям – СМИ

9 ноября, 08:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По данным СМИ, стрелок сбежал

В России солдат-срочник открыл стрельбу по людям на воронежском военном аэродроме "Балтимор".

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Как сообщает "Мое! Online", солдат был вооружен топором. У одного из людей нападавший отнял оружие и начал стрелять. В результате чего три человека погибли, еще один – получил ранение.

Также российские СМИ сообщают, что стрелок сбежал, при себе у него пистолет и два магазина патронов.

Ранее мы сообщали, что в России неизвестный мужчина расстрелял пассажирский автобус из огнестрельного оружия. Инцидент произошел днем 12 октября около поселка Большеорловское в Нижегородской области РФ.

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По словам свидетелей, злоумышленник готовился к нападению и специально ждал автобус около остановки. Открыв огонь по пассажирам из охотничьего ружья, стрелок скрылся в лесу. По предварительной информации, в результате инцидента четыре человека погибли и еще трое ранены.

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Также новости "Сегодня" писали, что ранее в этом году россиянин устроил стрельбу из ружья в здании мирового суда в Кемеровской области. Ранения получили посетительница суда и судебный пристав, который позже скончался.

Также смотрите видеосюжет о теракте, который произошел прошлой зимой в центре российской столицы:

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Россия солдат стрельба погибшие раненые
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