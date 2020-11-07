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В России совершил жесткую посадку самолет: есть погибшие (видео)

7 ноября, 15:23

Мария Журенко Мария Журенко

Причиной крушения стал отказ двигателя

В Московской области два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna.

Об это сообщают русские СМИ с ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы.

Уточняется, что жесткая посадка произошла, предварительно, в поле.

Экстренные службы сообщают, что причиной крушения стал отказ двигателя.

Напомним, в Челябинске на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом.

А в Ленинградской области на бетонном заводе произошла утечка. Пострадало 100 квадратных метров леса.

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Россия крушение самолет
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