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В России стрельба возле школы – в здании ОМОН, ученики построили баррикады (фото, видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 октября, 16:43
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Полиция ввела план-перехват в городе и предполагаемого стрелка быстро задержали
Парень только начал стрелять и школа сразу забаррикадировалась. Коллаж "Сегодня"
Парень только начал стрелять и школа сразу забаррикадировалась. Коллаж "Сегодня"

В российских учебных заведениях снова неспокойно. В Москве неизвестный начал стрельбу возле школы №1260 – правоохранители ввели план "Сирена" для розыска вооруженного человека.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Очевидцы сообщили, что стрельба началась рядом с московской школой №1260 на Ленинском проспекте. Из-за этого была оцеплена и соседняя школа. Школьники остаются внутри здания, их пока не выпускают. В столице РФ введен план "Сирена" по поиску и задержанию преступника.

В московской школе неспокойно. Фото: Mash

Когда поступило сообщение о стрельбе, ученики под руководством учителей закрылись в классах и забаррикадировались стульями.

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Ученики быстро сориентировались. Фото: Mash

Достаточно быстро появилось и фото предполагаемого стрелка, открывшего огонь возле школы. Можно заметить, как из его рюкзака торчит ствол, предположительно это был пневматический карабин, похожий на Ак-74

Стрелок пробрался на территорию школы. Фото: Mash

Парень перелезал через забор на территорию школы, выстрелили и быстро скрылся. Но скрывался он не долго – уже задержан.

Суд по всему стрелком оказался школьник. Фото: Mash

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