Українська
$ 27,46
32,79
  1. Мировые новости
  2. Россия

Захарова назвала раздачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса "вынужденной гуманитарной мерой"

26 июня 2021 19:11

Виктория Барановская Виктория Барановская

Захарова заявила, что этот жест полностью соответствует международной практике и заявила о нарушении Украиной Минских соглашений

Кабмин хочет упростить предоставление гражданства россиянам

Кабмин хочет упростить предоставление гражданства россиянам / Фото: Getty Images

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Он считает это нарушением Минских соглашений, а в российском ведомстве назвали паспортизацию региона гуманитарным жестом.

Реклама

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", – говорится в заявлении.

Не пропусти!
Уэльс – Дания: онлайн-трансляция первого матча плей-офф Евро-2020
Уэльс - Дания

Она заявила, что это якобы полностью соответствует международной практике. К тому же, мол, жители других регионов Украины в "больших количествах" получают паспорта Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее мы сообщали, что на всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос стены между свободной Украиной и ОРДЛО, если у Киева не получится любых альтернативных договоренностей с США, Россией и параллельно в "нормандском формат".

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Москве слышны взрывы – что произошло (обновлено)
В Москве слышны взрывы – что произошло (обновлено)Россия
В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с Украиной
В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с УкраинойРоссия
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
Черное море никогда не было
Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную картуВласть
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехать
В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехатьВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять