В России топ-менеджеру энергокомпании дали 15 лет тюрьмы за шпионаж и украинский "след"

ФСБ считает, что Цуркан в 2015-м сливала данные о поставках электроэнергии в Украину

/ Фото: Mash

Московский городской суд приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о шпионаже в пользу Молдовы.

Реклама

Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает российское агентство Интерфакс.

Гособвинение просило назначить Цуркан 18 лет колонии, при этом прокурор заявил, что ее вина была доказана, и назвал ее "врагом государства", защита же просила оправдательный приговор.

В связи с тем, что материалы дела Цуркан засекречены и процесс проходил в закрытом режиме, суд огласил только вводную и резолютивную части приговора. Согласно фабуле дела, не позднее 29 сентября 2015 года Цуркан передала в Службу информации и безопасности Молдовы "сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины".

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года получила сведения о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго РФ, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго. В ФСБ считают, что Цуркан ознакомилась со сведениями во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики РФ.

В тренде На курорте в Швейцарии сотни туристов сбежали из самоизоляции

Реклама

Ранее сообщалось, что Цуркан была арестована в июне-2018 за шпионаж в пользу Румынии и ей инкриминировалась статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, в начале декабря-2020 Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко за "шпионаж" в пользу Украины.

Также напомним, что чаще на шпионаже попадаются именно россияне:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама