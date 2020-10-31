Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России у больницы c жертвами COVID-19 прогремел мощный взрыв (фото, видео)

31 октября, 12:11

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Пожар охватил два здания больницы

В Челябинске на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом.

Реклама

Об этом сообщают росСМИ.

Взрыв произошел из-за возгорания в поликлинике. Возникший пожар охватил два здания больницы, открытое горение ликвидировали на площади 130 квадратных метров.

Фото: Telegram-канал Mash

Из больницы эвакуировали более 170 человек. 150 человек временно разместили в здании ближайшего стадиона.

Фото: Telegram-канал Mash

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, два тяжелых пациента скончались при эвакуации. Из-за взрыва будки они временно остались без кислородной поддержки.

В тренде
Теракт в Ницце устроил 21-летний араб: что еще известно о террористе
Реклама

При этом местный Минздрав не сообщал о погибших. Также эту информацию опровергают российские власти.

Ранее в Харьковской области в результате взрыва серьезно пострадал девятилетний мальчик.

Напомним, в результате взрыва в Новодарницком канализационном коллекторе скончался один из рабочих, которого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия взрыв жертвы баллон челябинск коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)Украина
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислорода
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислородаРоссия
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбассу
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по ДонбассуПолитика
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с Баку
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с БакуДругие страны
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в Украине
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в УкраинеПолитика
Российской вакцины от коронавируса в Украине не будет
Российской вакцины от коронавируса в Украине не будетУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять