В России у больницы c жертвами COVID-19 прогремел мощный взрыв (фото, видео)

В Челябинске на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом.
Об этом сообщают росСМИ.
Взрыв произошел из-за возгорания в поликлинике. Возникший пожар охватил два здания больницы, открытое горение ликвидировали на площади 130 квадратных метров.
Из больницы эвакуировали более 170 человек. 150 человек временно разместили в здании ближайшего стадиона.
Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, два тяжелых пациента скончались при эвакуации. Из-за взрыва будки они временно остались без кислородной поддержки.
При этом местный Минздрав не сообщал о погибших. Также эту информацию опровергают российские власти.
Ранее в Харьковской области в результате взрыва серьезно пострадал девятилетний мальчик.
Напомним, в результате взрыва в Новодарницком канализационном коллекторе скончался один из рабочих, которого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
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