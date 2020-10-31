В России у больницы c жертвами COVID-19 прогремел мощный взрыв (фото, видео)

В Челябинске на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом.

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Об этом сообщают росСМИ.

Взрыв произошел из-за возгорания в поликлинике. Возникший пожар охватил два здания больницы, открытое горение ликвидировали на площади 130 квадратных метров.

Фото: Telegram-канал Mash

Из больницы эвакуировали более 170 человек. 150 человек временно разместили в здании ближайшего стадиона.

Фото: Telegram-канал Mash

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, два тяжелых пациента скончались при эвакуации. Из-за взрыва будки они временно остались без кислородной поддержки.

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При этом местный Минздрав не сообщал о погибших. Также эту информацию опровергают российские власти.

Ранее в Харьковской области в результате взрыва серьезно пострадал девятилетний мальчик.

Напомним, в результате взрыва в Новодарницком канализационном коллекторе скончался один из рабочих, которого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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