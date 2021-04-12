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В России учительница одна вышла на протест против войны с Украиной

12 апреля, 11:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Девушка потребовала прекратить агрессию России против Украины

На фоне возможного военного обострения и стягивания войск РФ к границам Украины, в российском Пскове учительница устроила одиночный протест против войны.

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Протестовала против вооруженной агрессии России на Донбассе простая учительница Ирина Милютина. Акцию она устроила в центре Пскова. В руках держала плакат с надписью "Нет – войне! Россия и Украина – не враги".

Прохожие реагировали по-разному: кто-то поддерживал митингующую, кто-то – возражал военному присутствию России на востоке Украины.

Одиночные пикеты в России не запрещены, но при условии, что пикетчик не скрывает лицо и не устраивает акцию под админзданиями.

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Тем временем Россия продолжает создавать военное напряжение вблизи границы и пугает возможным нападением на Украину. При этом Россия отказалась объяснить присутствие войск вблизи Украины, проигнорировав переговоры в ОБСЕ.

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А вот бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко не исключает возможного нападения России на Киев со стороны Беларуси, но сомневается, что оккупанты вторгнутся в столицу.

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Россия война митинг учительница

Источник: Сегодня

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