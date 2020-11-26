В России украинцу шьют дело "за шпионаж": экс-футболисту грозит 16 лет тюрьмы

В Московском городском суде прошли прения, на которых прокурор запросил наказание в 16 лет колонии строгого режима для гражданина Украины Василия Василенко, обвиняемого в шпионаже.

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

54-летнему Василенко предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Напомним, Василенко арестовали в Москве еще в октябре 2019 года за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Весной 2020-го обвинение переквалифицировали на шпионаж. Об аресте бывшего украинского спортсмена стало известно только в июле 2020, поскольку он не обжаловал ни одно из постановлений об аресте и его продлении. Василию грозило до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится в СИЗО.

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Подробности дела не разглашаются в связи с тем, что его материалы содержат гриф "секретно". Расследованием дела занимается управление ФСБ по Москве. А в суде отметили, что оглашение приговора назначено на 7 декабря в 11:30.

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Ранее Василенко играл в региональных футбольных клубах, где выступал на позиции защитника, с 1992 по 2001 год играл за "Таврию" из Новотроицкого, "Торпедо" из Мелитополя, "Дружбу" из Бердянска.

Также напомним, что в октябре 2019-го Ростовский областной суд РФ приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково Владимира Моргунова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену и "шпионаж" в пользу Украины.

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