В России упал военный самолет, все погибли (фото, видео)

После падения вертолета Росгвардии, который якобы выполнял учебно-тренировочный полет, начался пожар

Крушение вертолета Росгвардии в Ленинградской области / коллаж "Сегодня"

В России в Ленинградской области упал и полностью сгорел транспортно-боевой вертолет Ми-8, совершавший учебно-тренировочный полет. Все находившиеся на борту погибли.

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Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

На месте крушения вертолета / t.me/ENews112

Крушение произошло в Гатчинском районе у деревни Корпикюля, упавший вертолет принадлежал Росгвардии.

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"Транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без средств вооружения на борту", – сообщили в областном ГУ МЧС.

После падения вертолета начался пожар, на фото и видео с места инцидента виден столб черного дыма.





По предварительной информации Росгвардии, все три члена экипажа, находившиеся на борту (пилот, второй пилот и бортинженер), погибли.

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Причины аварии устанавливаются.