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В России ураганный ветер сносит крыши, люди держатся за столбы, чтоб "не улететь" (видео)

10 февраля, 12:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жителям Магадана рекомендовали не выходить из дома, школьникам разрешили не ходить на занятия

В российском городе Магадан бушует непогода – там ураганный ветер уже натворил беды. По улицам разбросаны сорванные со зданий крыши и едва не сносит людей с лица земли. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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Россияне снимают последствия урагана: водители едут по дорогам города и показывают, как возле домов и магазинов валяются сорванные крыши и другие слабо прикрученные конструкции, а жильцы показывают с балконов соседние дома уже без крыши.

Также было снято забавное видео, как посреди улицы прохожих буквально сдувает ветер, один человек держится за металлический дорожный знак, чтобы не улететь.

Жителям рекомендовали не выходить из дома, школьникам разрешили не ходить на занятия. По сообщению МЧС, ураган будет продолжаться еще два дня.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Италию обрушились сильные снегопады, там на помощь призвали военных.

А тем временем Украину уже третий день заметает снегом. Из-за снегопадов замело дороги между населенными пунктами, города страдают от "снежных" пробок, и снегоуборочная техника не справляется. Все подробности снежного апокалипсиса в Украине с фото и видео.

Видео: Сегодня

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Россия ветер ураган непогода магадан

Источник: Сегодня

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