В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткой

В Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке, которую считают основательницей села Новая Аленовка (на его месте сейчас располагается город с особым режимом хоздеятельности). Пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

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Об этом сообщает "МОЁ! Online".

Местные жители совсем не рады памятнику Аленке, говорят, что фигура внушает ужас.

"Наконец открыт памятник Аленке. Только вот народ рыдает от стыда за ваше творение", "И смех и грех", "Аленушка постапокалипсиса", – шутят местные жители.

Реклама / Фото: МОЁ! Online

В Сети пошли дальше и совместили памятник с фото Скабеевой, где у нее схожее выражение лица.

/ Фото: Twitter

Фигуру установили к 250-летию села. Ее высота – два метра, и сделана она из металлоконструкций с элементами художественной ковки.

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Ранее мы сообщали, что в Бердянском районе в селе Осипенко на пустой постамент, где до 2014 года стояла гипсовая скульптура Ленина, установили скульптуру Иисуса Христа.

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