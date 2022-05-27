Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В России увидели во вспышке оспы обезьян "американский след" – заявление минобороны

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 мая, 17:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кремле пришли к выводу, что за вспышкой болезни может стоять Пентагон
Игорь Кириллов выступил с неожиданным заявлением относительно распространения оспы обезьян
Игорь Кириллов выступил с неожиданным заявлением относительно распространения оспы обезьян / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минобороны России считают, что к вспышке оспы обезьян могут быть причастны американские военные биолаборатории.

Такое заявление сделал 27 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщает Telegram-канал Mash.

Реклама

"В ведомстве подчеркнули, что 98% заболевших оспой обезьян – мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. А за вспышкой болезни могут стоять в Пентагоне: ведь американские инструкторы обучали украинцев экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Более того, вакцинация военных и медиков США от оспы говорит о том, что Вашингтон рассматривает возбудитель оспы в качестве приоритетного биоагента", – говорится в сообщении.

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться оспы обезьян

Доктор Евгений Комаровский объяснил, что собой представляет вирус оспы обезьян и нужно ли его бояться.

"Особенность оспы обезьян состоит в том, что ее симптомы практически аналогичны тем, которые бывают при натуральной оспе, хотя они значительно легче по своим проявлениям, – сказал доктор Комаровский.

По его словам, для того чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и довольно длительный контакт с заболевшим.

Так как симптомы двух описанных выше заболеваний практически схожи, вакцина и противовирусные средства от натуральной оспы эффективны и при заболевании оспой обезьян.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 27 мая
1
Личный состав 29750
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артиллерия 623
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2226
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Пограничник, остановивший врага... Полковник Виталий Кучерявый – начальник отдела КПВВ «Счастье» Луганского пограничного отряда. Его подразделение одним из первых встретило врага, в течение долгого времени отражая атаки. Десятки единиц уничтоженной техники, взятые в плен оккупанты, спасенные жизни побратимов – так проявил себя полковник Кучерявый. Погиб во время боя. Герой Украины. Посмертно.

Истории подвигов
Непокоренные
Знакомьтесь, Бакс – пес породы бельгийская овчарка. Брошенную оккупантами собаку нашли и приручили украинские нацгвардейцы, и теперь Бакс - на стороне Украины. За месяц выучил команды на украинском языке и уже приступил к службе в Николаевской области.
История четвероногого бойца
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29290.7

Bitcoin Cash (BCH)

179.2

Binance Coin (BNB)

307.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

23.23

Litecoin (LTC)

63.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять