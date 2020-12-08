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В России уволили замглавы авиакомпании из-за полового органа в небе

8 декабря, 15:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Акция в поддержку футболиста закончилась плачевно для топ-менеджера "Победы"

Руководство российского лоукостера "Победа" уволило заместителя генерального директора авиакомпании после октябрьского инцидента, когда пилоты пассажирского самолета начертили траекторию, похожую на форму мужского полового органа.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее решение принял совет директоров "Победы", сделав также строгий выговор самому гендиректору авиакомпании Андрею Калмыкову из-за случившегося. Имя его заместителя, который лишился работы, не уточняется.

Сам скандал произошел 11 ноября. Пролетая над республикой Башкирия по рейсу Москва – Екатеринбург, Boeing, на борту которого находились 108 людей, совершил несколько разворотов – таким образом его траектория стала похожа на пенис. Свою выходку пилоты посвятили капитану сборной РФ по футболу Артему Дзюбе, поддержав его в разгар секс-скандала.

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Фото: Flightradar

Позже в Росавиации сообщили, что данная идея принадлежала руководству авиакомпании, и предложили пересмотреть соответствие ее руководства занимаемой должности, поскольку это могло повлиять на безопасность полета.

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Напомним, что в марте при перелете из Франкфурта в Бремен аналогично пошутили и пилоты авиакомпании Lufthansa. Однако в соцсетях это восприняли с юмором.

Также смотрите видеосюжет о другом скандале в российском самолете:

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Россия самолет курьез авиакомпания шутка Артем Дзюба пенис
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