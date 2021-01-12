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В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

12 января, 06:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Женщина оказалась взаперти с ребенком

В России в городе Екатеринбург произошел пожар в девятиэтажном доме – погибли восемь человек, среди них ребенок.

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Об этом сообщает BBC.

По предварительной информации, одна из версий возникновения мощного возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

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Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

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90 человек были эвакуированы в соседнюю гимназию.

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Одной из жертв пожара стала женщина 1982 года рождения, которая вместе с семилетней дочерью просила помощи в Twitter.

"Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", – написала жительница дома.

Ребенок умер по дороге в больницу. Сейчас выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что десять младенцев погибли во время пожара в реанимационном отделении государственной больницы на западе Индии.

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Россия екатеринбург пожар
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