В России во время ремонта обокрали "самолет судного дня"

Ил-80 считается "воздушным командным пунктом" – с него можно управлять любым родом войск

В России расследуют кражу оборудования десятков радиостанций с борта самолета Ил-80, который называют "воздушным командным пунктом" или самолетом "судного дня".

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Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на российское телевидение.

Инцидент произошел еще 4 декабря, однако СМИ об этом стало известно лишь недавно. Первым о краже сообщил начальник службы авиационной безопасности "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева".

По его словам, случившееся вскрылось при осмотре самолета сотрудниками аэродрома "Таганрог Южный", на котором он проходил техобслуживание. Они и обнаружили следы вскрытия грузового люка.

Предполагается, что 39 радиостанций исчезли, пока самолёту заменяли смазку.

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На месте преступления обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев предполагаемых воров.

Ил-80 оборудован средства защиты от оружия массового поражения, включая радиацию, а также аппаратуру, обеспечивающую управление всеми видами вооруженных сил РФ. С 1987 года было произведено лишь четыре таких самолета.

Напомним, что ранее в этом году на военных учениях "Кавказ-2020" в России ракета зенитного комплекса С-400 упала рядом с российскими военными после запуска.

А в июле во время пропагандистской акции в Керченском проливе затонула бронемашина БРДМ-2, в которой находились пять членов экипажа.

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