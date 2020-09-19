В России военные ракетой уничтожили свой же танк: появились фото

Не только на Донбассе боевики жгут свои танки, но и в России произошел курьезный случай. Российские военные на учениях уничтожили свой же танк выстрелом противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

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Об этом сообщил в Facebook украинский общественный деятель, бывший заместитель председателя СБУ генерал-майор Виктор Ягун.

"Последствия случайного попадания боевой ПТУР "Конкурс" (с БМП-2) по танку Т-90А в ходе международных военных учений в Астраханской области. Московская военщина она такая "непобедимая" и опасная ... правда, сама для себя", – написал украинский генерал.

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Отметим, что россияне подбили один из самых грозных своих танков, которые оборудованы комплексом "Айнет", что позволяет вести огонь снарядами с дистанционным подрывом. Эти снаряды превосходят обычные осколочно-фугасные 3ОФ26 в 5-7 раз по эффективности поражения живой силы. Стоимость такого танка примерно 3-4 миллиона долларов.

Пользователи сети уже полным ходом "троллят" оккупантов: "Им просто не надо мешать...", "С жареными бурятами?", "Вейшнория, не останавливайся, жги еще", "Побольше бы таких "снайперов" в "мокшанский" армии", "Побольше им таких побед", "Могут же, если захотят", "Не расслабляйтесь, ребята, так держать".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году военные РФ утопили танк во время тренировок. Они выполняли элемент военной подготовки по форсированию реки: танк грузился на понтон для переправы на противоположный берег, но что-то пошло не так и машина продолжила двигаться и съехала в реку.

Смотрите также видео, как ранее ВСУ ракетой уничтожили расчет СПГ боевиков на Приазовье:

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