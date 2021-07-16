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В России военных заставят изучать статью Путина об Украине

16 июля 2021 0:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Минобороны РФ утверждают, что тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов "разделяется всеми российскими военнослужащими"

Статью Владимира Путина об Украине будут учить военные / коллаж "Сегодня"

Статью Владимира Путина об Украине будут учить военные / коллаж "Сегодня"

Министр обороны Сергей Шойгу приказал внести статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" как одну из обязательных тем для занятий российских военнослужащих по военно-политической подготовке.

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Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщило РБК.

По словам собеседника издания, такое решение якобы принято из-за "большого положительного отклика" среди военных, особенно с "украинскими корнями".

"Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде", – отметил он.

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Собеседник издания добавил, что ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов "разделяется всеми российскими военнослужащими".

Как сообщали новости "Сегодня", Кремль опубликовал статью авторства Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил кремлевский автор тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада. Как на это отреагировали в Украине.

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский напомнил хозяину Кремля, что Украина и РФ не братские народы.

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