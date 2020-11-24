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В России возбудили дело против Google и грозят штрафом

24 ноября, 02:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В 2019-м Роскомнадзор уже штрафовал компанию

Российский Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компании Google, обвинив ее в том, что она не удаляет из поисковой выдачи сайты с информацией, запрещенной в РФ.

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Об этом сообщает Meduza.

В Роскомнадзоре заявили, что выявили запрещенные в РФ сайты в поисковой выдаче Google, в том числе якобы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

В ведомстве утверждают, что поисковик не удаляет из поисковой выдачи до 30% запрещенного контента.

Как отмечает издание, компании грозит штраф от полутора до пяти миллионов рублей.

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В то же время, по информации российских СМИ, компания Google регулярно удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенные сайты, но не автоматически – вначале там изучают основания, по которым сайт признали запрещенным.

Ранее в России Google уже штрафовали по подобным вопросам.

Напомним, турецкий антимонопольный регулятор наложил на американскую технологическую корпорацию Google 25,6 млн долларов штрафа, признав виновной в "недобросовестном поведении".

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Россия штрафы дело Google Роскомнадзор
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