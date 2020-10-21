В России ввели в строй самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика"

В состав атомного флота России ввели ледокол "Арктика", который его создатели называют "самым мощным в мире".
Об этом 21 октября сообщило агентство ТАСС.
Ранее в этот же день состоялась церемония поднятия флага на судне.
На сайте правительства РФ говорится, что с декабря этого года атомный ледокол планируют начать использовать в акватории Северного Ледовитом океане и полярных рек.
А в следующем году на "Арктику" хотят установить новый гребной электродвигатель правого борта, повысив его мощность с 50 до 60 МВт.
Контракт на строительство атомохода по заказу госкомпании "Росатом" заключили в 2012 году, на что выделили 37 млрд руб. Строили его на верфи "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге, а в 2016 году спустили на воду.
Однако в феврале "Арктику" настигла авария – частично вышел из строя электродвигатель на правом валу.
Изначально сообщалось, что атомоход должны были ввести в эксплуатацию еще в 2017 году, но из-за конфликта с Украиной (турбины "Арктики" должны были пройти испытание в Харьковском турбинном заводе) сначала сроки перенесли на 2019, а потом еще на два года.
Также смотрите видеосюжет о том, как Россия проводила самые крупные в этом году военные учения, в том числе и в акватории Черного моря:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк