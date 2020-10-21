В России ввели в строй самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика"

В состав атомного флота России ввели ледокол "Арктика", который его создатели называют "самым мощным в мире".

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Об этом 21 октября сообщило агентство ТАСС.

Ранее в этот же день состоялась церемония поднятия флага на судне.

На сайте правительства РФ говорится, что с декабря этого года атомный ледокол планируют начать использовать в акватории Северного Ледовитом океане и полярных рек.

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А в следующем году на "Арктику" хотят установить новый гребной электродвигатель правого борта, повысив его мощность с 50 до 60 МВт.

Контракт на строительство атомохода по заказу госкомпании "Росатом" заключили в 2012 году, на что выделили 37 млрд руб. Строили его на верфи "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге, а в 2016 году спустили на воду.

Однако в феврале "Арктику" настигла авария – частично вышел из строя электродвигатель на правом валу.

Изначально сообщалось, что атомоход должны были ввести в эксплуатацию еще в 2017 году, но из-за конфликта с Украиной (турбины "Арктики" должны были пройти испытание в Харьковском турбинном заводе) сначала сроки перенесли на 2019, а потом еще на два года.

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