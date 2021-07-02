В России вынесли приговор очередному "шпиону Украины"

Лейтенант запаса Андрей Пикула якобы собирал и передавал украинской разведке секретные данные о Вооруженных силах РФ

Очередному россиянину вынесли приговор за "шпионаж" в пользу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Вслед за пенсионеркой из Крыма, которую оккупационные власти отправили в колонию якобы за "шпионаж в пользу Украины", приговор по аналогичному обвинению вынесли и жителю Кубани.

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Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда РФ.

Андрея Пикулу 1991 года рождения обвиняют в том, что якобы осенью 2018 года его завербовала разведка Украины.

Прокуратура утверждает, что подсудимый собирал и передавал украинским спецслужбам интересовавшую их секретную информацию.

Взамен за это ему предлагали помочь с оформлением регистрации, решением бытовых вопросов и покровительство во время нахождения в Украине.

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После того, как на закрытом заседании Пикула полностью признал свою вину, судья объявил его виновным в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну (ст. 275 УК РФ) и приговорил к восьми годам колонии и лишил звания лейтенант запаса.

Напомним, что менее месяца назад Южный окружной военный суд приговорил российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии якобы за измену – якобы она тоже шпионила для Украины.

Кроме того, в оккупированном Крыму остается под стражей журналист радио "Свобода" Владислав Есипенко, которого два дня пытали для дачи признательных показаний в шпионаже.

Что еще обсуждают в Украине и мире 2 июля, смотрите в видеосюжете: