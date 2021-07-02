Українська
$ 27,38
32,52
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России вынесли приговор очередному "шпиону Украины"

2 июля 2021 15:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Лейтенант запаса Андрей Пикула якобы собирал и передавал украинской разведке секретные данные о Вооруженных силах РФ

Очередному россиянину вынесли приговор за "шпионаж" в пользу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Очередному россиянину вынесли приговор за "шпионаж" в пользу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Вслед за пенсионеркой из Крыма, которую оккупационные власти отправили в колонию якобы за "шпионаж в пользу Украины", приговор по аналогичному обвинению вынесли и жителю Кубани.

Реклама

Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда РФ.

Андрея Пикулу 1991 года рождения обвиняют в том, что якобы осенью 2018 года его завербовала разведка Украины.

Прокуратура утверждает, что подсудимый собирал и передавал украинским спецслужбам интересовавшую их секретную информацию.

Взамен за это ему предлагали помочь с оформлением регистрации, решением бытовых вопросов и покровительство во время нахождения в Украине.

Реклама

После того, как на закрытом заседании Пикула полностью признал свою вину, судья объявил его виновным в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну (ст. 275 УК РФ) и приговорил к восьми годам колонии и лишил звания лейтенант запаса.

Не пропусти!
"Простил шведа. Это не бильярд": первые слова Беседина после травмы
Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020

Напомним, что менее месяца назад Южный окружной военный суд приговорил российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии якобы за измену – якобы она тоже шпионила для Украины.

Кроме того, в оккупированном Крыму остается под стражей журналист радио "Свобода" Владислав Есипенко, которого два дня пытали для дачи признательных показаний в шпионаже.

Что еще обсуждают в Украине и мире 2 июля, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с Украиной
В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с УкраинойРоссия
"Это красная линия": у Путина озвучили их самый большой страх по УкраинеВласть
Черное море никогда не было
Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную картуВласть
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТОВласть
Борис Джонсон
Борис Джонсон "умыл" Россию после инцидента с эсминцем: "Оккупация Крыма незаконна"Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять