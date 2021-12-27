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В России выпал из окна журналист, помогавший боевикам Донбасса

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 декабря, 17:53
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Читатели Егора Просвирнина уходили на Донбасс воевать с украинской армией
Погибший в Москве - известный в России националист / Коллаж "Сегодня"
Погибший в Москве - известный в России националист / Коллаж "Сегодня"

В Москве погиб русский националист, который в качестве журналиста освещал деятельность боевиков на Донбассе. По данным телеграм-каналов, это — 35-летний Егор Просвирнин, который был главным редактором запрещенного Роскомнадзором интернет-издания "Спутник и Погром".

Что известно

Днем из окна одного из домов Тверской выпал мужчина. Погибший оказался известным националистом, блогером Егором Просвирниным. Он выпал из окна, сжимая в руках нож и баллончик. Погибшего опознала жена. По словам очевидцев, выпавший из окна был голым.

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По данным портала "Медуза", с октября 2013 года "Спутник и погром" работал по модели платной подписки, число подписчиков издание не раскрывало. По данным сервиса SimilarWeb, число визитов на сайт с начала 2017-го выросло с 1,1 до 1,4 миллиона. Издание поддерживало присоединение Крыма к России и сепаратистов на Донбассе. Редакция писала, что "сотни читателей" сайта уехали воевать на Востоке Украины. Кроме того, издание в 2014-м, по утверждению самого Просвирнина, с помощью краудфандинга собрало деньги на БТР для сепаратистов.

"Спутник" неоднократно требовали проверить на экстремизм. В 2015 году, после статьи о "целях и задачах русского национализма" (среди прочего, предлагалось "обрушить Украину" и создать "Русское национальное государство"), было возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме. В данной статье высказывалась активная поддержка Новороссии. О дальнейшем развитии следствия не сообщалось.

В 2017 году Роскомнадзор заблокировал "Спутник и погром", не объяснив причины такого решения.

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Российские журналисты

  • К сожалению, сегодня большинство российских журналистов не считают, что соседние страны имеют право на независимость от Москвы. Взять хотя бы известную пропагандистку Ольгу Скабееву.
  • Недавно на своем телеграм-канале Скабеева уверяла, что танки российские грязи не боятся, а значит война в Украине может начаться зимой.
  • Еще одним известным пропагандистом является Владимир Соловьев. С ним периодически заочную перепалку устраивает украинский журналист Дмитрий Гордон.

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