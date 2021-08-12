В России взорвался автобус, есть тяжело раненые (фото, видео)

Российские СМИ сообщают о 12 пострадавших в результате взрыва в Воронеже, одной из них якобы оторвало ноги. На месте работает ФСБ

В воронежской маршрутке прогремел сильный взрыв / коллаж "Сегодня"

В Воронеже (Россия) в четверг вечером прогремел взрыв в маршрутном автобусе, в результате, по неподтвержденным данным пострадало около 12 человек, сообщают российские СМИ.

Реклама

В то же время в службе скорой помощи говорят о шести раненых, сообщил "Интерфакс".

В Воронеже взорвался автобус / VK/cityvrn

Собеседник агентства отметил, что подозревают детонацию в транспортном средстве сразу нескольких газовых балонов.

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию", – заявил источник.

В тоже время некоторые российские СМИ сообщают о 12 пострадавших в результате взрыва, а одной из пострадавших якобы оторвало ноги.

Реклама

Кроме того, телеграм-канал Ateo Breaking утверждает, что причина взрыва вовсе не газовый баллон и сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФСБ.