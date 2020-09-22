В России задержали главу "Церкви последнего завета" Виссариона: видео

В России, где "Свидетелей Иеговы" признали экстремистской организацией, силовики задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" в Красноярском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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"Задержали самого Виссариона (руководителя Сергея Торопа – Ред.), и еще двоих руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета". Оперативные мероприятия в Курагинском районе проводят федеральные СКР и ФСБ", - сказал источник.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал Mash.

Задержание Виссариона

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"Церковь последнего завета" была основана около 30 лет назад, множество членов организации живет в поселениях прямо в красноярской тайге.

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Движение основал бывший слесарь и инспектор ДПС Сергей Тороп. Члены "церкви" верят, что он является воплощением Иисуса Христа.

В феврале представители "Церкви Последнего Завета" заявили об обысках и допросах в общине, которые проводили следователи в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы "Истоки", где учатся дети членов общины.

Ранее сообщалось, что в России начали задерживать "Свидетелей Иеговы".

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