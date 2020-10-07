В России горят военные склады: взрываются боеприпасы, идет эвакуация (видео)

В Рязанской области огонь охватил заброшенную артиллерийскую часть с оставленными боеприпасами

В России вспыхнул пожар на военных складах – инцидент произошел в Рязанской области 7 октября.

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Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предполагается, что огонь охватил заброшенные склады с боеприпасами расформированной ракетно-артиллерийской части, которая находится в поселке Шелемишево либо Желтухино.

На видео с места событий видно столп дыма за несколько километров. По словам очевидцев, снаряды взрываются каждые 5-10 секунд.

Жителей в радиусе 50 километров эвакуируют – осколки летят за сотни метров.

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Как утверждают в пресс-службе Западного военного округа Вооруженных сил РФ, огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. Сейчас его тушат военные.

О пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, в прошлом году в России также произошло крупное ЧП – неподалеку от города Ачинск в Красноярском крае загорелись военные склады с боеприпасами. В результате около 10 тыс. человек пришлось эвакуировать.

А в июне в Иркутской области России больше недели горела нефтяная скважина. К борьбе с огнем пришлось привлечь армейскую артиллерию.

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