В России горят военные склады: взрываются боеприпасы, идет эвакуация (видео)

В России вспыхнул пожар на военных складах – инцидент произошел в Рязанской области 7 октября.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Предполагается, что огонь охватил заброшенные склады с боеприпасами расформированной ракетно-артиллерийской части, которая находится в поселке Шелемишево либо Желтухино.
На видео с места событий видно столп дыма за несколько километров. По словам очевидцев, снаряды взрываются каждые 5-10 секунд.
Жителей в радиусе 50 километров эвакуируют – осколки летят за сотни метров.
Как утверждают в пресс-службе Западного военного округа Вооруженных сил РФ, огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. Сейчас его тушат военные.
О пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, в прошлом году в России также произошло крупное ЧП – неподалеку от города Ачинск в Красноярском крае загорелись военные склады с боеприпасами. В результате около 10 тыс. человек пришлось эвакуировать.
А в июне в Иркутской области России больше недели горела нефтяная скважина. К борьбе с огнем пришлось привлечь армейскую артиллерию.
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