В России загорелось самое крупное газовое месторождение (видео)

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра. Авария произошла на участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8.
Об этом сообщает российское издание Octagon.
"Пожар уже локализован. Работа ведется в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе компании "Газпром добыча Уренгой".
Следует отметить, что уренгойское месторождение относится к крупнейшим в мире. Там хранятся запасы до 10 трлн кубических метров газа.
— Info (@Info53917080) June 16, 2022
" " 7-8 1400. pic.twitter.com/XrLM7OGrLm
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