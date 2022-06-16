В России загорелось самое крупное газовое месторождение (видео)

В РФ вспыхнули новые пожары

Пожар в России сняли на видео. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра. Авария произошла на участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8.

Об этом сообщает российское издание Octagon.

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"Пожар уже локализован. Работа ведется в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе компании "Газпром добыча Уренгой".

Следует отметить, что уренгойское месторождение относится к крупнейшим в мире. Там хранятся запасы до 10 трлн кубических метров газа.

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