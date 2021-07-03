В России запретили иностранное шампанское. Французский Moet Hennessy приостановил поставки

Российские власти требует, чтобы иностранные компании переименовали свою продукцию

Moet Hennessy приостановил отгрузку шампанского в Россию / Фото: коллаж "Сегодня"

В России с прилавков магазинов исчезло шампанское компании Moet Hennessy. Причиной стал запрет российских властей иностранцам использовать термин "шампанское".

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Об этом сообщает ВВС.

В письме компании российским партнерам отмечается, что прекращение поставок шампанского связано с поправками в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", которые подписал президент России Владимир Путин 2 июля. Согласно законопроекту, понятие "шампанское" может использоваться только для российской продукции.

"И обязательства связывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино", – добавили в Moet Hennessy.

Таким образом, российские изменения требуют от компании новой сертификации шампанских вин. А производители пока "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

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В свою очередь президент Союза виноделов России Леонид Попович уже обвинил французскую компанию Moet Hennessy в шантаже.

"В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же качества, вкуса и аромата", – считает Попович.

Напомним, что шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс – компанией LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, которая принадлежит 72-летнему французскому миллиардеру Бернару Арно. Его в 2017 году президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина за "укрепление дружбы между народами".

Ранее мы сообщали, что Россия расширила список товаров, которые запрещено ввозить из Украины. Такое постановление приняло правительство РФ еще в День Конституции Украины, 28 июня. Но обнародовано оно было только 2 июля.