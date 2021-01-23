Українська
$ 28,26
34,37
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России завершились акции в поддержку Навального: почти 3 тыс. задержанных

23 января, 22:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Среди задержанных более 300 несовершеннолетних

В городах России фактически завершились акции в поддержку оппозиционера Алексей Навального, проходившие в субботу 23 января. В частности в Москве, все улицы и площади, где собирались протестующие сейчас пустынны, протестующие сейчас остались в основном в прилегающих дворах, сообщают российские СМИ.

Реклама

Так, в районе изолятора "Матросская тишина", где в данный момент находится под стражей Навальный, и метро "Сокольники", по сообщениям очевидцев, никого не осталось, ОМОН также уходит.

Отмечается, что это было последнее место, где происходили столкновения с полицией и задержания в столице.

В свою очередь правозащитники уже заявили о более 2700 задержанных на сегодняхних протестах по всей России. Больше всего задержанных, ожидаемо, в Москве – более тысячи человек, причем из них более 300 – несовершеннолетние.

В Санкт-Петербурге задержали почти 400 человек, в других городах России – от нескольких человек до нескольких десятков задержанных.

В тренде
Протесты в поддержку Навального: в Чите полицейские отказались задерживать протестующих (видео)
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия протесты задержание Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отдельное
Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Россия
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина
Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаРоссия
Одним абзацем. За что арестовали Навального
Одним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияние
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика
Протесты в поддержку Навального в России: все подробности
Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять