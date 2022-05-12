В России заявили, что задержали "агента СБУ, который готовил теракт"

Мужчина якобы планировал совершить взрывы на территории страны, чтобы таким образом заставить власть прекратить войну в Украине

Мужчина якобы планировал совершить взрыв / Коллаж "Сегодня"

В Курской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который якобы готовил теракт "по согласованию со спецслужбами Украины".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

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По информации ФСБ, мужчина планировал совершить взрыв на территории "одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска, где массовое скопление людей". Таким образом он хотел заставить власть прекратить войну в Украине.

Совершив преступление, россиянин собирался уехать в Украину.

"Дома у мужчины нашли две взрывчатки, травматическое оружие и нацистскую литературу", – говорится в сообщении.

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СБУ предотвратила теракт в центре Запорожья

СБУ предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя, которым оказался 56-летний житель Днепра. Мужчина хотел посеять хаос и панику. Для этого он спланировал преступление в месте массового скопления людей в центре города. СБУ задержала правонарушителя и обезвредила взрывчатку.

Нарушитель пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона.

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