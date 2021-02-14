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В России женщины вышли на акцию солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными (фото, видео)

14 февраля, 16:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Перед началом акции волонтеры подарили им цветы

В воскресенье, 14 февраля, в двух крупных городах России – Москве и Петербурге – проходят акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными.

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Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По данным "Белого счетчика", по состоянию на 15:00 в Москве 235 женщин вышли на акцию "Цепь солидарности". Полиция пока что никого не задерживает.

Участницы акции скандируют: "Любовь сильнее страха" и "Свободу политзаключенным!".

К ним присоединились члены "Волонтерской роты Боевого братства", они в знак солидарности в начале акции подарили всем девушкам цветы.

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Митинг в поддержку политзаключенных проходит и в Казани. Его согласовали с властями, но людей на место долгое время не пускали. Полицейские установили металлоискатели. Перед рамками образовалась очередь из желающих попасть на акцию, трудности со входом объясняют тем, что митинг согласован на 200 участников.

/ Фото: t.me/nexta_live

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

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Также мы писали, что сторонники оппозиционераотказались проводить новые акции протеста в его поддержку – демонстрации продолжат не раньше весны.

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Россия Москва политзаключенные Алексей Навальный Юлия Навальная
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