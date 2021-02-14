В России женщины вышли на акцию солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными (фото, видео)

В воскресенье, 14 февраля, в двух крупных городах России – Москве и Петербурге – проходят акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными.
Об этом сообщает телеканал "Дождь".
По данным "Белого счетчика", по состоянию на 15:00 в Москве 235 женщин вышли на акцию "Цепь солидарности". Полиция пока что никого не задерживает.
Участницы акции скандируют: "Любовь сильнее страха" и "Свободу политзаключенным!".
К ним присоединились члены "Волонтерской роты Боевого братства", они в знак солидарности в начале акции подарили всем девушкам цветы.
Митинг в поддержку политзаключенных проходит и в Казани. Его согласовали с властями, но людей на место долгое время не пускали. Полицейские установили металлоискатели. Перед рамками образовалась очередь из желающих попасть на акцию, трудности со входом объясняют тем, что митинг согласован на 200 участников.
Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.
Также мы писали, что сторонники оппозиционераотказались проводить новые акции протеста в его поддержку – демонстрации продолжат не раньше весны.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк