В России журналистка наплевала на ветерана ради чиновника (видео)

Журналистка во Владивостоке по-хамски отнеслась к ветерану, когда брала у него комментарий – как это было

В российском городе Владивосток местная журналистка не дала договорить ветерану войны ради комментария с чиновником.

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Это произошло в эфире телеканала "ОТВ-Прим".

На записи видно, что во время парада 9 мая журналистка Ольга Сомкина общалась с ветераном войны. Она спросила, почему важно передавать детям память о войне. Когда пожилой мужчина начал отвечать, корреспондент перебила ветерана и, не дослушав его, пошла брать комментарий у губернатора Приморского края.

Видео: ОТВ-Прим

Вскоре после инцидента приморский телевизионный канал извинился перед зрителями и ветераном за хамское поведение своей работницы.

Напомним, сегодня, 9 мая, в России прошел военный парад ко Дню победы – Путин наблюдал с трибуны.