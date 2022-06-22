В Ростовской области после "хлопка" начался масштабный пожар на НПЗ (фото, видео)

В РФ горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который раньше принадлежал Виктору Медведчуку

Возгорание произошло на площади 50 м² / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ростовской области после "хлопка" загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров, передает Telegram-канал Baza.

Российские Telegram-каналы утверждают, что якобы "хлопок" вызвал украинский беспилотник.

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"Беспилотник врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв, началось горение", – говорится в сообщении.

Справка

Новошахтинский НПЗ находится в 150 километрах от Донецка и еще дальше от линии, где идут боевые действия. Причины пожара пока официально не называли. Этот НПЗ является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. Он специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.

В апреле 2021 года крупный строительный подрядчик РФ "ПЕТОН" стал владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов, до этого НПЗ был оформлен на жен Виктора Медведчука и Тараса Козака.