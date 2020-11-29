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В Санкт-Петербурге пасынка миллиардера задавил БТР на празднике в военном стиле

29 ноября, 19:09

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Праздник организовали в честь дня рождения сводного брата погибшего

В Санкт-Петербурге на полигоне под колесами БТР погиб 38-летний Андрей Кожевин, который приходится пасынком местному миллиардеру Аркадию Скорову.

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Как сообщает "Mash на Мойке", водитель БТРа потерял управление и наехал на человека, спасти его не удалось. Следственный комитет открыл дело против организаторов военной реконструкции, компании "Академия Милитари", которая устраивает такие праздники с привлечением техники и оружия под заказ.

Военная реконструкция была подарком на день рождения сыну бизнесмена Михаилу Скорову, который приходится сводным братом погибшего. Кожевин в процессе "войнушки" лег с автоматом на землю, а оператор бронетранспортера его не заметил и переехал. Организатор смертельного праздника и водитель БТР задержаны.

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"Все получилось так: Андрей занял низкую позицию, БТР поехал и его не заметил. Вы не представляете, как это больно. Берегите себя", – прокомментировал Скоров изданию. А также сообщил, что два года назад на реконструкции произошел аналогичный случай: "Несчастные случаи бывают, на войне как на войне".

Напомним, в Свердловской области, Россия, во время охоты случайно застрелили замглавы Новоуральска Михаила Черницкого. Его застрелил друг, который сидел в засаде напротив.

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Россия смерть Санкт-Петербург БТР задавил
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