В Сети говорят, что "Медуза" закрывается. Правда или слухи?

СМИ опубликовало якобы интервью с генеральным директором "Медузы" Галиной Тимченко, но позже его удалило

В Сети опубликовали информацию, якобы "Медуза" закрывается. Коллаж "Сегодня"

В Сети ходят слухи о том, что медиа-проект "Медуза", который признали в РФ "иностранным агентом", закрывается. СМИ якобы сообщили о больших убытках и угрозах.

Реклама

"Сегодня" разбирались, что произошло на самом деле.

"Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула"

Такую информацию опубликовал "Голос Америки", ссылаясь на генерального директора "Медузы" Галину Тимченко.

На сайте написали, что Тимченко заявила об убытках в 2 млн евро за месяц и о невозможности исполнения журналистских обязанностей из-за угроз.

"Нас стали избегать не только рекламодатели, но и ньюсмейкеры: люди бояться с нами разговаривать. Получить комментарий от российских правоохранительных органов и вовсе стало невозможно: им запретили общаться с "иноагентами", что вступает в противоречие с правом журналиста на получение информации", – приводит цитату Тимченко СМИ.

Реклама

Материал, который опубликовал "Голос Америки" о закрытии "Медузы" Нажмите, чтобы приблизить.

Спустя несколько часов после публикации на сайте удалили "интервью" с Тимченко.

Что говорит руководство медиа-проекта?

Реклама

"РИА Новости" пишет, что главный редактор "Медузы" Иван Колпаков опроверг информацию о закрытии издания:"Продолжаем выходить".

А гендиректор "Медузы" Галина Тимченко заявила, что вообще не давала интервью "Голосу Америки".

"Я не давала интервью "Голосу Америки". Полностью опровергаю эти слова", — ответила Тимченко, пишет URA.RU.

Напомним, закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году. Он обязывает издания из списка предоставлять информацию о своем руководстве, расходовании средств и итоги аудиторской проверки.

Также сообщалось, что в России будут штрафовать СМИ за цитирование "иностранных агентов".

Реклама

О чем еще говорят в мире, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":