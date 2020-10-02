В смерти прошу винить Россию: известная противница Путина сожгла себя

Ирина Славина свела счеты с жизнью перед зданием МВД в Нижнем Новгороде

В России покончила с собой главный редактор интернет-издания "KozaPress" Ирина Славина, обвинив в своей гибели власти страны.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 2 октября в городе Нижний Новгород, когда Славина пришла к зданию управления Министерства внутренних дел РФ, облила себя бензином и подожгла. Женщина скончалась на месте.

Незадолго до этого она опубликовала на своей странице в Facebook сообщение: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне женщина сообщила об обысках у нее в квартире. По ее словам, среди 12 человек, которые ворвались к ней домой, были сотрудники Следственного комитета РФ, полиции, СОБР и понятые.

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"Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского", – написала она.

Следователи забрали с собой флешки, два ноутбука, настольный компьютер, телефоны журналистки и ее мужа, а также блокноты.

В прошлом году женщина была задержана за участие в митинге в память убитого оппозиционера Бориса Немцова. А также была оштрафована за неуважение к власти.

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