В США рассказали, сколько военных РФ привлекла к вторжению в Украину

У России есть еще военные в резерве, которых она может привлечь к нападению на нашу страну

РФ не испугала Украину своими военными и их действиями/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация для вторжения в Украину привлекла 100 тысяч военных. Однако есть еще оккупанты в резерве.

Об этом сообщает BBC Украина.

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Как рассказал высокопоставленный чиновник министерства обороны США, в резерве РФ в настоящее время остаются около 50 тысяч военных. В Пентагоне такое количество называют "существенным".

В оборонном ведомстве США фиксируют логистические проблемы в оккупантов, в том числе и с доставкой горючего. Это можно заметить при попытке наступления на крупные города — Киев и Харьков.

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