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В Стамбуле прогремел мощный взрыв, есть раненые

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 апреля, 10:38
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Спасатели из здания эвакуировали людей, электричество в районе, где был взрыв, отключили
Взрыв произошел рано утром
Взрыв произошел рано утром / Фото: Коллаж: Сегодня

На западе Стамбула прогрел мощный взрыв у полицейского участка. По меньшей мере 10 человек получили ранения. Об этом сообщает CNN Turk.

В тоже время, другие турецкие СМИ написали подробностях взрыва.

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"В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жильцов из-за сильного задымления на улице", – пишет газета Sabah.

Сообщается, что дым начал подниматься в районе Эскишехир Махаллеси Дерицилер Сокак около 08:30 из-за возгорания подземных электрических кабелей.

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Команды спасателей эвакуировали 3 здания в качестве меры предосторожности, натянув полосу безопасности. Также в этом районе отключили электричество.

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Ситуация в Турции

18 апреля Турция объявила о начале военной операции в северной части Ирака против Рабочей партии Курдистана. На первом этапе Турция нанесла удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам.

Власти Турции объясняют военную операцию желанием обезопасить страну от террористической угрозы. По данным Минобороны, целями Турции являются только террористы.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
Слава Україні!

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