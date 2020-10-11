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В Таджикистане заявили, что выборы президента состоялись

11 октября, 16:09

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Явка на выборах превысила 70 процентов

Действующий президент Эмомали Рахмон правит в стране уже 28 лет.

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Как заявил председатель ЦИК республики Бахтиер Худоерзода 11 октября, на 15:00 по местному времени проголосовали 3 495 215 человек. Явка составила 70,71 процента.

Это значит, что выборы уже признаны состоявшимися. Согласно местному законодательству, в голосовании должны принять участие не менее половины внесенных в списки избирателей.

В воскресенье в Таджикистане в 06:00 открылись 3375 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00. Уточняется, что ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты представителей пяти действующих партий.

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Дату проведения президентских выборов парламент Таджикистана назначил 6 августа.

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Напомним, президента Таджикистана Эмомали Рахмона вновь выдвинули кандидатом на пост главы государства.

Эмомали Рахмон был среди тех немногих мировых лидеров, которые поздравили Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Большинство стран мира не признали итоги последних белорусских выборов, и в стране продолжаются протесты.

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выборы Таджикистан ЦИК
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