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В России на акциях в поддержку Навального задержали более 260 человек (видео)

31 января, 09:45

Ольга Литвин Ольга Литвин

В российских городах с утра уже больше людей, чем было 23 января

Сегодня сторонники арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, а также возмущенные действиями властей в отношении политика и участников протестов 23 января вновь проводят акции по всей стране. Силовики уже задержали 261 человека.

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Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Больше всего — во Владивостоке (96 – среди них были и журналисты), Красноярске (сегодня там -31° – 44).

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В Челябинске на акции в поддержку Навального начались жесткие задержания.

Много людей вышло в Перми:

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в Сибири и на Дальнем Востоке к настоящему моменту силовики задержали свыше 200 человек.

"Тайга.инфо" сообщает о шести тысячах участников акции протеста в Новсибирске, местный штаб Навального — о 10 тысячах. В акции 23 января принимало участие меньше людей.

Напомним, 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

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Вчера силовики принудили главу штаба Навального призвать россиян не выходить на сегодняшнюю акцию.

Смотрите в нашем сюжете, как Россия взорвалась протестами 23 января:

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Россия протесты акции Алексей Навальный
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