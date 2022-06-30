ВИЧ-положительный пропагандист Красовский похвастался сдачей крови для боевиков "ДНР" – СМИ

Информацию о этом распространило российское издание

Журналист Антон Красовский / Фото: Коллаж: Сегодня

В России известный пропагандист Антон Красовский сдал кровь для членов незаконного вооруженного формирования "ДНР". Об этом сообщили росСМИ.

По информации издания, журналист еще в 2017 году журналист официально признался в том, что имеет положительный ВИЧ-статус.

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Кто такой Красовский

Российский журналист Антон Красовский писал статьи для изданий "Коммерсантъ", "Вечерняя Москва", "Независимая газета". Был редактором раздела культуры в Vogue, также работал в Harper's Bazaar.

Скандальную известность он получил в 2013 году после того, как в эфире одного из телеканалов заявил о своей нетрадиционной ориентации.

Летом 2019 года Красовский начал сотрудничество с пропагандистским телеканалом RT. С 1 февраля 2021 года ведет там свою авторскую программу "Антонимы", которая представляет собой цикл ежедневных интервью с общественными и политическими деятелями.

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Красовский делал скандальные заявления и о Беларуси. В частности, заявлял, что Беларусь — это российские губернии, которые следует вернуть. Он также выражал уверенность в том, что большинство белорусов будут рады аннексии их государства Российской Федерацией.