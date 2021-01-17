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Видео дня. Навального задержали по прилету в Москву

17 января, 20:20

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

До решения суда он будет находиться под арестом

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прошел паспортный контроль.

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Его задержание официально подтвердила Федеральная служба исполнения наказаний РФ – они считают оппозиционера злостным нарушителем условий досрочного освобождения. Как известно, реабилитацию Навального в Германии российская система наказаний считает "уклонением от органов", в розыск политика объявили в конце 2020 года.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходил лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

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Ранее Владимир Путин отказался комментировать причастность российских спецслужбк отравлению Алексея Навального.

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задержание аэропорты шереметьево Алексей Навальный
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