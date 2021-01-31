"Власть боится людей": Лия Ахеджакова прокомментировала протесты в России

Известная актриса Лия Ахеджакова прокомментировала протесты в России, которые проходят в поддержку оппозиционера Алексея Навального, назвав ярость российских силовиков шизофренией.

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Как сказала актриса в спецэфире канала "Украина 24", власть России напугана, поэтому принимает невозможные меры.

"Такое впечатление, что на Москву напали иностранные агенты и всех силовиков направили на то, чтобы запугать людей, чтобы не выходили. Эти космонавты бьют людей дубинками. Это какая-то психопатия и что-то шизофреническое происходит. Они говорят, что боятся распространения коронавируса из-за протестов. Но на самом деле они боятся людей", – сказала Ахеджакова.

Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

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Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата.

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Ранее сообщалось, что протестующие в России дошли до СИЗО "Матросская тишина". Именно там содержат Навального.

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